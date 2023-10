Invité du podcast Mind Set Win, Elena Rybakina a raconté avec sincé­rité la période qui a suivi son sacre un peu spécial à Wimbledon en 2022 car aucun point n’avait été attribué par l’ATP et la WTA, en réponse à l’ex­clu­sion des joueurs russes et biélorusses.

Elena Rybakina says the period after she won Wimbledon was not easy on her :



« It wasn’t easy to over­come this win. Of course after winning a title you’re like ‘Wow. I hope it wasn’t by mistake or by luck.’ In my case it was a bit different bc I didn’t get the points. On the rest… pic.twitter.com/2nvJAmehuJ