Après avoir déclaré qu’il ne s’était jamais autant entraîné de sa vie, Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 1 de l’ATP 250 d’Anvers cette semaine, a expliqué l’im­por­tance d’être accom­pagné de sa famille et de sa petite‐amie, Paula Badosa, toujours blessée présente à ses côtés cette semaine en Belgique.

« Avant, je ne pensais qu’au tennis, main­te­nant ma famille est cruciale pour moi. Bien sûr, je reçois beau­coup de critiques à ce sujet, mais je m’en moque. Je suis main­te­nant dans la meilleure phase de ma vie et cela me donne aussi la pers­pec­tive d’at­teindre mes prochains objec­tifs, avec les personnes qui sont impor­tantes à mes côtés. Il y a six ans, j’étais un garçon qui ne savait rien de la vie. Aujourd’hui, je suis un homme et je suis beau­coup plus mûr, j’ai grandi et je suis recon­nais­sant pour tout ce qui m’est arrivé depuis. »