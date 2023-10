L’information révélée par Tennis Legend ce lundi fait beau­coup de bruit.

Patrick Mouratoglou, ex‐entraîneur de Serena Williams, Holger Rune ou encore Simona Halep, propose des séances indi­vi­duelles au prix de… 7500 dollars, pour une heure et demi. Pour un cours collectif, l’ad­di­tion semble égale­ment un peu « salée ».

Ancien 135e joueur mondial, le Français Julien Varlet, qui officie en tant que commen­ta­teur pour Canal+ Afrique, a exprimé son indi­gna­tion sur Twitter :

« Travailler plus pour gagner plus ! J’avoue j’ai bcp de mal ! On est proche de l’indécence… », a écrit Julien Varlet.