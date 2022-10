Loin d’être malheu­reux lors de sa belle victoire face à Hubert Hurkacz, ce vendredi à Anvers, (l’Autrichien a été sauvé par la bande du filet sur l’une des trois balles de match en faveur de son adver­saire lors du jeu décisif du deuxième set), Dominic Thiem a fait part de sa satis­fac­tion au micro du court central tout en recon­nais­sant une part de chance, parfois nécés­saire au plus haut niveau.

« Cette victoire est parti­cu­liè­re­ment incroyable parce que c’est ma première victoire contre un joueur du Top 10 dans mon processus de retour au jeu. C’était incroyable de jouer dans cette super atmo­sphère. En salle, surtout contre quel­qu’un qui sert aussi bien, tout est ques­tion de petits détails et de marges. Aujourd’hui (vendredi), la chance était de mon côté sur cette balle de match alors que j’au­rais pu perdre faci­le­ment, mais c’est comme ça au plus haut niveau et je suis très heureux en général d’ar­river à nouveau à ces situa­tions serrées. Aujourd’hui, ça s’est passé comme je le voulais et je dois en profiter. »