Rafael Nadal a une mission à Barcelone : retrouver sa place de numéro 2 mondial. Plus vite, il doublera Daniil Medvedev, mieux ce sera. La condi­tion est à la fois simple et diffi­cile : il doit remporter l’ATP 500 de Barcelone. S’il repart avec un 12ème titre de Catalogne, ce sera en tant que deuxième joueur au clas­se­ment ATP. Il avait perdu cette place de dauphin de Novak Djokovic mi‐mars. Il a gâché une première oppor­tu­nité à Monte‐Carlo alors que Daniil Medvedev a été testé positif à la Covid‐19. il devait atteindre la finale sur Le Rocher. Mais il a échoué en quarts de finale contre Andrey Rublev. Cette fois, une finale ne suffit plus, Rafa doit aller au bout.