Surclassé par Andrey Rublev, ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Bastad, Casper Ruud s’est montré plutôt inspiré lors de son discours pour la remise des prix en Suède.

En effet, alors qu’il rendait un très bel hommage à son adver­saire russe pour sa saison ainsi que pour sa person­na­lité tant vantée sur le circuit, le Norvégien a quand même fait part de sa frus­tra­tion avec humour.

« Félicitations, super semaine, tu es un compé­ti­teur très coriace, mais aussi un gars très sympa et drôle. Tu es toujours respec­tueux envers tes adver­saires même si tu as touché toutes les putains de lignes aujourd’hui. Pas si respec­tueux envers moi, mais ça va (rires). Je me souviens quand j’étais jeune, tu avais un an de plus, tu faisais toujours un peu mieux que moi, je t’ai toujours admiré, c’est toujours agréable de partager le terrain avec toi, nous avons toujours eu de bons matchs, j’es­père que nous pour­rons avoir d’autres bons matchs… à demain à Hambourg. »