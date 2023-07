Andrey Rublev retrou­vait Casper Ruud en finale de l’ATP 250 de Bastad ce dimanche, en Suède. Une finale de rêve pour les orga­ni­sa­teurs entre les deux premières têtes de série du tournoi.

Dès le début de la partie, le Russe parais­sait plus puis­sant et faisait mal au Norvégien pour faire le break en premier. Quelques erreurs plus tard il voyait le double fina­liste de Roland‐Garros revenir pour disputer un tie‐break dans ce premier acte. Il repar­tait alors à l’offensive pour remporter le jeu décisif 7 points à 4.

Rublev conti­nuait alors sur sa lancée et remet­tait de l’intensité d’entrée pour prendre le large jusqu’a corriger le Norvégien avec un cinglant 6–0 dans le deuxième set.

Andrey Rublev s’impose donc : 7–6(4), 6–0 en 1h30 et remporte ainsi le 14e trophée de sa carrière, le cinquième sur terre battue après le Masters 1000 de Monte‐Carlo en avril dernier.