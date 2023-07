Une semaine jour pour jour après le sacre histo­rique de Carlos Alcaraz sur le gazon de Wimbledon face à Novak Djokovic, les équipes de l’ATP sont allées inter­roger plusieurs joueurs du circuit, non pas sur Alcaraz le joueur, mais sur l’homme et sa façon de se comporter avec ses collègues du circuit.

Et à en juger les propos de l’Argentin Facundo Bagnis, le numéro 1 mondial est mani­fes­te­ment différent.

« Un fois, je lui ai demandé de faire une vidéo d’anniversaire pour un ami. Il aurait pu me dire, ‘non’, m’ignorer ou me dire, ‘un autre jour’. Mais il a répondu en me deman­dant quand j’avais le temps de la faire. J’ai pensé que c’était vrai­ment une réac­tion pas commune. Il me faisait une faveur et a fini par tenir compte de ma dispo­ni­bi­lité. C’est incroyable qu’une personne si impor­tante et si bonne soit toujours aussi amicale, bien élevée et correcte. »