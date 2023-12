« C’est l’en­traî­neur le plus dur que j’ai vécu au cours des six derniers mois », affir­mait tout récem­ment Holger Rune après sa séance avec Rafael Nadal. Tous les joueurs qui se sont entraînés avec l’Espagnol ces dernières semaines, et notam­ment Andy Murray qui a repéré quelques chan­ge­ments dans son jeu, semblent avoir été impressionnés.

Mais pour le prin­cipal inté­ressé, cela ne veut pas dire grand chose.

« Si vous demandez à mes collègues, ils ne vont pas venir ici et dire que Rafa est un désastre (sourire). Ce qu’ils disent n’a pas beau­coup de valeur parce que, dans leur posi­tion, je ferais comme eux et je ne dirais pas de choses néga­tives sur un collègue. Si on prend les choses de manière réaliste, je suis heureux de la façon dont je m’en­traîne. Bien sûr, je n’ai pas les attentes que j’ai eues par le passé. Cela fait un an (qu’il n’a pas joué un match en compé­ti­tion), j’ai eu une opéra­tion et je n’ai pas eu beau­coup de temps pour atteindre un niveau décent. Pour moi, la suite est un peu impré­vi­sible. En ce qui concerne la façon dont les choses vont se passer en compé­ti­tion, c’est très diffi­cile à dire », a déclaré Rafa avant son retour d’abord en double ce dimanche puis en simple mardi contre un joueur qu’il connaît parfai­te­ment.