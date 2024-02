Cette nuit à Buenos Aires, Carlos Alcaraz n’a fait que confirmer les diffi­cultés qu’il affiché ces derniers mois.

Depuis sa victoire à Wimbledon, l’Espagnol est en quête d’un second souffle, et n’a pas disputé une seule finale depuis son combat épique face à Djokovic, du côté de Cincinnati.

Battu par un excellent Nicolas Jarry en demi‐finale à Buenos Aires, Alcaraz ne conser­vera donc pas son titre. Une défaite dure à digérer, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« C’est une défaite diffi­cile pour moi, cela m’a fait beau­coup de mal. Ma concen­tra­tion ne s’est pas améliorée par rapport à 2023. Le niveau doit monter, j’ai joué du bon tennis mais loin de mon niveau réel. Je me suis bien préparé, physi­que­ment je me sens bien. Mais ce type de défaites fait mal, il faut savoir mieux lire les matchs et à partir de là avancer, il n’y a pas d’autre option. Il y a de grandes attentes en moi et dans les tour­nois où je parti­cipe, les gens pensent que je dois gagner chaque match. Cela a été une semaine compli­quée mais dont j’ai retiré beau­coup de choses à améliorer. »