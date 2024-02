Comme n’im­porte quel être humain, les spor­tifs de haut niveau ne sont pas sans failles. Et même si certains d’entre eux, comme c’est le cas de Rafael Nadal, semblent être des monstres au mental indes­truc­tible, il y a toujours des hauts et des bas.

La qualité des meilleurs comme Rafa, Djokovic ou Federer est d’avoir réussi à surmonter ces périodes diffi­ciles. Mais comme l’a expliqué Nadal dans une récente inter­view pour LaSexta, il faut parfois faire appel à un psycho­logue quand le mental n’est pas au beau fixe, et cela n’a rien de mal.

« Je n’ai jamais eu de problème pour en parler, mais je suis allé chez un psycho­logue à deux étapes diffé­rentes de ma vie, pour deux problèmes diffé­rents que j’avais. Si vous avez mal à la jambe, vous allez bien chez le médecin. C’est peut‐être un sujet plus tabou, mais je le perçois comme quelque chose de normal et de naturel, c’est juste une autre partie du corps, et je dirais même la plus impor­tante. C’est une avancée que les gens aient la tran­quillité d’es­prit de pouvoir en parler. J’avoue que comme je l’ai toujours eue, cela ne me semble pas nouveau. »