Jannik Sinner se prépare en ce moment même pour sa finale à Rotterdam, qui débu­tera aux alen­tours de 15h30, et dans laquelle il sera opposé à Alex De Minaur.

Un adver­saire contre lequel l’Italien est plutôt à l’aise, puis­qu’il mène 6–0 dans les confron­ta­tions directes. Une seule défaite a eu lieu lors­qu’il a déclaré forfait l’année passée à Bercy, mais n’est évidem­ment pas comptabilisée.

Sinner pour­rait égale­ment monter au troi­sième rang mondial devant Medvedev en gagnant cet après‐midi, mais comme l’ex­plique le Transalpin, il a surtout a cœur de gagner ce tournoi qui lui a donné une chance dès son plus jeune âge.

« Cela signi­fie­rait beau­coup de remporter le titre. C’est un endroit spécial, comme je l’ai dit à plusieurs reprises. Le tournoi a cru en moi il y a des années et c’est ma deuxième finale, et l’année dernière, j’ai perdu. Voyons ce qu’il se passe. Je connais assez bien De Minaur, il me connaît bien aussi, et je suppose qu’il va changer certaines choses. Donc je dois être vrai­ment préparé et nous verrons de quoi je suis capable. »