Iga Swiatek atten­dait avec impa­tience ce premier titre en 2024, afin de lancer sa saison, et de montrer à toutes ses concur­rentes qu’elle comp­tait bien rester la meilleure.

En battant Elena Rybakina, une de ses bêtes noires, la Polonaise a obtenu un troi­sième sacre consé­cutif à Doha, un exploit unique.

Après son match, elle était réel­le­ment émue et soulagée, comme le montre ses propos, rapportés par l’Equipe.

« Je suis heureuse de passer des obstacles et de travailler dur. Parfois, les titres sont plus pour ta page Wikipédia que pour toi. Cette saison, je prends les choses étape par étape, semaine après semaine. Je ne me sentais pas vrai­ment en confiance avant le tournoi. Je n’ai pas non plus eu de moments paisibles à la maison pour me concen­trer unique­ment sur mon travail, donc je n’at­ten­dais pas grand‐chose. Mais en donnant 100 %, en travaillant dur, de belles choses se produisent parfois. C’était assez irréel. »