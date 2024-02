Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Ugo Carabelli pour son premier match sur l’ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz a répondu avec brio à la ques­tion d’un jour­na­liste qui lui deman­dait s’il se consi­dé­rait comme un « crack ».

« Je ne me consi­dère pas comme un crack. Je me consi­dère comme un très bon joueur, qui sait gérer certains moments. Même si je n’ai que 20 ans, j’ai déjà vécu des situa­tions qui m’ont beau­coup aidé à affronter certains matches, j’ai déjà une certaine expé­rience, mais je ne me consi­dère pas comme un crack. Federer, Nadal et Djokovic, et quelques autres. sont des cracks. Pour se consi­dérer comme un crack, il faut être très bon dans tous les domaines et j’ai une grande marge de progres­sion. J’ai réalisé de grandes choses, mais j’ai encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prononcer ce mot. »