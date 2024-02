Danielle Collins a un peu surpris tout le monde en annon­çant, après sa défaite à Melbourne le 18 janvier dernier, que cette saison 2024 sera la dernière de sa carrière.

L’ancienne 7e joueuse mondiale et fina­liste de l’Open d’Australie en 2022 a expliqué, en confé­rence de presse après sa défaite en quarts de finale du tournoi de Doha, qu’elle avait fina­le­ment hâte de mener une vie normale, loin de la pres­sion et du rythme infernal du circuit.

« Je ne sais pas si je vais conti­nuer à travailler dans le tennis. Je pense que j’ai envie de fonder une famille. C’est ma prio­rité. Et j’ai d’autres inté­rêts en dehors du court de tennis et j’ai besoin de temps et d’es­pace pour pouvoir me concen­trer sur ce qui m’in­té­resse. J’ai l’im­pres­sion qu’avec le style de vie que nous menons et le fait que ce soit notre travail à plein temps et qu’une grande partie de notre journée tourne autour de la prépa­ra­tion du prochain tournoi et de la compé­ti­tion, nous n’avons pas beau­coup de temps pour penser au prochain chapitre, à moins que vous n’en­vi­sa­giez de faire quelque chose dans le domaine du tennis. J’ai donc besoin d’un peu de temps pour savoir ce que je vais faire, mais je pense que ce dont je me réjouis le plus, c’est de m’éloi­gner un peu de l’at­ten­tion du public et de retrouver un style de vie normal, simple et tranquille. »