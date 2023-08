Un peu plus d’un mois après la fameuse finale de Wimbledon, remportée par Carlos Alcaraz, Novak Djokovic se venge en sauvant une balle de match et au bout d’un scénario fou avec une victoire en trois sets contre l’Espagnol en finale du Masters 1000 de Cincinnati : 5–7, 7–6(7), 7–6(4) en 3h50 de jeu.

Alors qu’il avait breaké en premier dans cette finale, en réali­sant un très bon début de match, Nole commen­çait à manquer de solu­tion face à un numéro 1 mondial presque impos­sible à déborder. L’intensité mise par ce dernier combinée à l’ex­trême chaleur dans l’Ohio mettaient à mal le Serbe, qui accu­sait le coup.

Dans le dur physi­que­ment, le Serbe se tendait et comme souvent dans ces situa­tions, il passait un savon à son équipe à qui il deman­dait d’ur­gence une boisson parti­cu­lière.

Alcaraz prenait les devants et dès le troi­sième jeu du deuxième set, Novak se faisait breaker en commet­tant trois doubles fautes d’af­filée. Il prenait le temps mort médical et Alcaraz se disait peut‐être qu’il avait fait le plus dur. Mais il ne faut jamais enterrer le « Djoker ». Il instau­rait une sorte de faux rythme le temps de récu­pérer. Il reve­nait puis allait cher­cher un magni­fique tie‐break, en sauvant une balle de match.

Frustré par le scénario, Alcaraz se coupait la main en tapant de rage sur une boite. Il regret­tait sans doute de ne pas avoir enfoncer le clou. Mais après l’in­ter­ven­tion du docteur, il repar­tait pour une troi­sième manche indé­cise. Dans ce set décisif, Djokovic repre­nait le dessus. Mais « venir à bout d’Alcaraz en ce moment est le défi le plus diffi­cile », souli­gnait Nole en confé­rence de presse. La fin de match complè­te­ment folle lui donnait raison.

Alcaraz sauvait quatre balles de match et autant de balles de break à 5–5. Cet incroyable match se déci­dait dans un tie‐break où les deux joueurs finis­saient exté­nués. L’un se montrait plus solide : Novak Djokovic.

Il remporte à 36 ans son 39e Masters 1000, son 95e titre en carrière. Il revient aussi à 2–2 aux confron­ta­tions face à Carlos Alcaraz et envoie un sérieux message avant l’US Open (28 août au 10 septembre).