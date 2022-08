Coric : « C’est fou de battre Nadal après tout ce que j’ai vécu, après presque deux ans sans pouvoir bien concourir »

Borna Coric a pris son mal en patience. Et il a fini par être récom­pensé ! Revenu sur le circuit en mars dernier après un an sans compé­ti­tion à cause d’une bles­sure à l’épaule, le Croate a d’abord enchaîné les défaites avant de se rassurer en Challenger et de revenir en force sur le circuit ATP. Grâce à sa victoire contre Rafael Nadal, l’an­cien 12e mondial (en 2018) file en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati et va se rappro­cher du top 100.

« Cette victoire signifie beau­coup pour moi, c’était un match très spécial et je pense que c’est fou de battre Nadal après tout ce que j’ai vécu, avec presque deux ans sans pouvoir bien concourir. J’attendais quelque chose comme ça », savou­rait le joueur de 25 ans après le match.

Il affron­tera Roberto Bautista Agut ce jeudi pour une place en quarts de finale.