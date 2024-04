Rafael Nadal faisait son retour à la Caja Magica à Madrid, tournoi dans lequel il a triomphé cinq fois par le passé.

Opposé au « jeunot » Darwin Blanch (1028ème) âgé d’à peine 16 ans, le Majorquin n’a pas tardé de lui donner la « leçon ».

📊 Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal 🇪🇸 a affronté à 23 reprises sur le circuit prin­cipal un joueur classé en dehors du Top 150 sur terre battue.



Son bilan ?

😶 23 victoires, 0 défaite

😧 56 sets remportés, 0 set concédé

😲 2,2 jeux perdus en moyenne par set

🤯 Son… pic.twitter.com/9ePfYdc7GW — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 25, 2024

Bien plus solide, Rafa débu­tait en trombe pour infliger un 3–0 à son adver­saire visi­ble­ment rattrapé par l’enjeu de l’événement.

A treat on Manolo Santana Stadium 🔥@RafaelNadal books a Barcelona re‐match with Alex de Minaur 👀@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/01l5kljSQu — ATP Tour (@atptour) April 25, 2024

Sur sa lancée il rempor­tait donc le premier set 6 jeux à 1 sans laisser respirer son cadet de 21 ans.

Le second set fut la suite de la « leçon » pour l’Espagnol qui lais­sait fina­le­ment seule­ment un jeu à son adver­saire pour s’imposer 6–1, 6–0 en une heure et six minutes.

La mission s’annonce plus compli­quée au prochain tour car il retrou­vera son tombeur au tournoi de Barcelone avec ses nombreuses amor­ties, l’Australien, Alex de Minaur.