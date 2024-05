Battue en se procu­rant trois balles de match en finale du WTA 1000 de Madrid, Aryna Sabalenka était forcé­ment déçue mais surtout fière de sa perfor­mance après avoir traversé une période compli­quée. Elle s’est tout de suite projetée sur le tournoi de Rome, où elle compte bien profiter des plai­sirs de la ville.

« J’ai un vol tôt demain matin (dimanche matin, ndlr), donc je ne dormirai proba­ble­ment pas cette nuit. La première chose qui me vient à l’es­prit, c’est que je suis prête à manger des pâtes, des pizzas et beau­coup de glaces. Le tennis va très vite, nous n’avons pas beau­coup de temps pour nous détendre, nous amuser ou boire (rires). Je suis heureuse d’être tête de série et de béné­fi­cier d’un bye au premier tour. J’aurai quelques jours de plus pour récu­pérer. C’est l’un de mes tour­nois préférés, avec de très belles instal­la­tions et une ville magni­fique », a déclaré la numéro 2 mondiale.