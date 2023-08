Depuis l’annonce de la confron­ta­tion entre Djokovic et Monfils, une « série » qui fait beau­coup parler. En effet, si Djokovic battait Monfils cette confron­ta­tion aurait le record de la riva­lité la moins équi­li­brée : 19 victoires pour Djokovic en 19 matchs. Et c’est chose faite ! Une statis­tique cruelle à laquelle Monfils a réagit pour le journal L’Equipe.

« Cette série, c’est un phan­tasme des gens. Bien sûr que j’ai­me­rais le battre juste une fois. Mais le mec est simple­ment plus fort que moi. Donne‐moi un mec moins fort que moi et je gagnerai 50 fois contre lui. Si on regarde sur ma carrière, 19 fois, ça veut dire que je perds globa­le­ment une fois par an contre lui. Bien sûr, il y en a qui l’ont battu, mais il a battu, je ne sais pas, 25 fois Murray ou Federer. Bien sûr, ils l’ont battu aussi. Mais il est juste plus fort que moi et je n’ar­rive pas à trouver la clef. Moi aussi je veux gagner, mais je ne suis jamais favori. Chaque fois il est 1er ou 2e mondial. Je n’ai jamais été favori, en fait. »