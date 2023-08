Beaucoup parlent du talent de Roger Federer, de son revers à une main… mais Toni Nadal lui, ne se souvient pas parti­cu­liè­re­ment de ça en premier, mais plutôt des cheveux du Suisse. Une anec­dote amusante rapportée dans un livre sur Federer. Simon Cambers a parlé à ClayTenis de cette révé­la­tion surprenante :

« Le camp de Nadal… J’ai parlé à Toni, c’était génial. Nadal et Federer avaient une excel­lente rela­tion, surtout au fil des ans, de plus en plus proche. Mais, éton­nam­ment, la première chose dont Toni se souvient, c’est à quel point les cheveux de Roger étaient beaux. Elle a dit qu’elle avait de superbes cheveux. Il l’a vu pour la première fois lors­qu’il a joué contre Mardy Fish à Wimbledon, et c’est l’une des premières choses qu’il a remar­quées. »