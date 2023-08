Supérieur à Adrian Mannarino en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–3), Alexander Zverev mène main­te­nant 8–0 dans ses face‐à‐face avec le Français. L’Allemand s’est néan­moins exprimé avec humi­lité sur ce bilan à la fin du match.

« J’ai l’im­pres­sion que les matches que nous avons joués ont été très disputés. J’ai toujours joué contre lui dans les tour­nois où je jouais bien. Je sais que j’ai un bon jeu et quand je me sens bien sur le court, je peux faire beau­coup de choses. C’était peut‐être la raison. Si j’avais joué contre lui dans un tournoi où je ne me sentais pas bien, si je ne jouais pas bien, il a battu beau­coup de grands joueurs dans sa carrière. Il a battu beau­coup de grands joueurs dans sa carrière. C’est plus une ques­tion de jours où j’ai joué contre lui. »