Depuis deux jours et les huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, le bilan histo­rique de Novak Djokovic contre Gaël Monfils (19 victoires à 0) fait énor­mé­ment parler. Le Français lui voit les choses simple­ment et peut‐être de manière un peu défai­tiste diront certains.

« J’ai du mal à trouver une solu­tion, il est plus fort que moi. J’ai eu la réus­site de battre Rafa une fois ou deux (deux fois exac­te­ment en seize confron­ta­tions, ndlr), mais c’est pareil, le gars est plus fort. J’essaie de faire des choses, mais je n’y arrive pas. Quand je rentre dans le match, j’ai envie de trouver la solu­tion, mais je n’y arrive pas et ça fait mal. Les gens ont ce truc en tête de 19–0. Mais si je le joue 25 fois, ça fera peut‐être 25–0. Et si un jour j’ar­rive à arra­cher un match, je serai hyper­content, mais il restera plus fort que moi », a déclaré Gaël dans des propos rapportés par L’Equipe.

A noter tout de même que grâce à son très beau parcours à Cincinnati, une semaine après son quart de finale à Toronto, Monfils va remonter au 163e rang mondial en grap­pillant pas moins de 90 places.