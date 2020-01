Alex de Minaur peut quitter le court la tête haute. Pendant plus de deux sets, l’Australien a plus que bousculé Rafael Nadal avant de craquer. Auteur d’une entame de match tonitruante avec un break d’entrée, le 18e mondial a su tenir son avantage pour remporter son premier set. Dans la deuxième manche, c’est l’Espagnol qui fait la course en tête et oblige son jeune adversaire à servir sous pression. Le joueur de Lleyton Hewitt craque à 6-5 et connaît alors un véritable trou d’air pour être mené 4-0 dans le dernier acte. Sonné, il ne s’en remettra pas et s’incline 4-6, 7-5, 6-1.

Au lendemain de sa défaite face à David Goffin, Rafael Nadal a été plus que bousculé mais il a fini par s’en sortir et offrir la finale à l’Espagne. L’affiche fait déjà rêver puisque le numéro 1 mondial a rendez-vous avec la Serbie de Novak Djokovic.