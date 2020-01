Battu par Denis Shapovalov lors du premier match, Stefanos Tsitsipas s’est repris en affichant un excellent visage face à Alexander Zverev. Le Grec a été sans pitié pour l’Allemand en s’imposant 6-1, 6-4 et il a su se reprendre après un léger de moment de flottement à l’entame du deuxième set où il était mené 2-0. Tsitsipas permet à la Grèce de revenir à 1-1 et d’arracher un double décisif. Zverev, lui, affiche encore beaucoup de fébrilité et se montre surtout très nerveux.

High 5 🖐@StefTsitsipas scores his 5th straight win over Zverev, notching a 6-1 6-4 victory to draw Greece level #ATPCup pic.twitter.com/8CCzOWHryK — Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2020