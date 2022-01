Le Canada a donc gagné l’ATP Cup. Et Félix a expliqué le processus qui a permis à l’équipe de se mettre en mode « combat ».

« Quand nous sommes arrivés ici, j’ai appris le positif de Denis, donc ce n’était pas un bon début. Steven (NDLR : Steven Diez) s’est égale­ment mis en quaran­taine et est arrivé le 31. Tout a fina­le­ment commencé à fonc­tionner après notre défaite cinglante face aux Etats‐Unis. Ensuite, nous sommes bien revenus face à la Grande‐Bretagne. A partir de ce moment, nous avons commencé à croire de plus en plus. Être presque éliminé nous a fait sortir l’es­prit de survie que nous avons main­tenu jusqu’à aujourd’hui »