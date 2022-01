Forcément, on atten­dait la réac­tion d’Andy Murray sur l’af­faire Novak Djokovic. L’Ecossais est assez limpide sur son analyse de la situation.

« Je pense que tout le monde est choqué par cela pour être honnête. La première chose est que j’es­père que Novak va bien. Je le connais bien et j’ai toujours eu de bonnes rela­tions avec lui et j’es­père donc que cela n’est pas trop dur. La deuxième chose que je dirai à ce sujet, ce n’est vrai­ment pas bon du tout pour le tennis » a déclaré Andy.

« Je me dois d’at­tendre, et comprendre exac­te­ment quelle est la situa­tion avant de commenter davan­tage, car encore une fois, je ne pense pas que ce soit juste, car il s’agit en partie de spécu­la­tions. Il est sorti des trucs qui n’ont vrai­ment pas l’air bien non plus. Je veux d’abord entendre tous les faits avant de donner toutes mes réflexions à ce sujet. »