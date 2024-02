Un mois et demi après avoir été victime d’une déchi­rure muscu­laire à Brisbane à l’oc­ca­sion de son grand retour sur les courts, Rafael Nadal, forfait pour l’Open d’Australie, pour­rait fina­le­ment repousser son retour prévu la semaine prochaine à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Doha (du 19 au 24 février).

En effet, dans une récente inter­view accordée pour l’émis­sion The Goal au sein de son académie, l’Espagnol a déclaré qu’il ressen­tait encore « une certaine gêne » et qu’il pren­drait par consé­quent sa déci­sion au tout dernier moment.

« Dans mon calen­drier, il y a Doha et ensuite Indian Wells (du 6 au 17 mars) et c’est vrai que le tournoi de Doha arrive peut‐être trop vite. J’ai ressenti une certaine gêne ces dernières semaines et je suis un peu à la limite. À ce stade, chaque coup que je prends, chaque bles­sure, est un revers non seule­ment pour mon tennis et mon physique, mais aussi menta­le­ment. J’adorerais être à Doha, mais c’est très peu de temps après ma bles­sure. Je pren­drai ma déci­sion à la dernière minute », a déclaré Nadal qui vise en prio­rité un retour sur le Masters 1000 d’Indian Wells. « Je suis confiant à 100% d’être à Indian Wells, c’est un tournoi très spécial pour moi. Je ne sais pas si ce sera la dernière fois que j’y jouerai, mais c’est une possi­bi­lité, donc j’ai­me­rais être à Indian Wells. »