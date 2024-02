Présent cette semaine à Buenos Aires où il a été battu dès le premier tour par Laslo Djere, Marin Cilic a accordé un entre­tien au média argentin Ole.

Interrogé au sujet de son ancien collègue, Juan Martin Del Potro, le Croate a fait part de son immense regret de ne plus voir l’an­cien 3e joueur mondial sur les courts.

« Je pense que le tennis a été injuste envers Del Potro. Plus que tout, à cause de tout ce qu’il repré­sen­tait. C’était un joueur incroyable qui a remporté l’US Open 2009. Je me souviens d’avoir regardé son retour dans son pays, où il a été accueilli par plus de 150 000 personnes et est devenu une icône pour les jeunes. Il est égale­ment devenu une idole pour beau­coup en raison de son compor­te­ment sur le court. Sans oublier qu’il a remporté la Coupe Davis, la médaille d’argent aux Jeux olym­piques de Rio et d’autres trophées. C’était beau­coup de choses (22 titres en simple) et tout cela avec les hauts et les bas qu’il a connus à cause des blessures. »

Difficile de rendre un plus bel hommage à Juan Martin…