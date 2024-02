Selon nos confrères bien informés de Sport Klub, les discus­sions concer­nant une colla­bo­ra­tion entre Boris Becker et Alexander Zverev se sont intensifiées.

Zverev est visi­ble­ment de plus en plus inté­ressé : « Il y a une chance de coopé­ra­tion. C’est clair que je veux gagner les plus grands tour­nois. Et c’est normal de vouloir que le coach soit avec toi. Nous verrons. »

Seul souci, et il est de taille, Boris Becker ne peut pas se rendre en Grande‐Bretagne, aux Etats‐Unis, ni en Australie, pour cause de restric­tion de passe­port suite à sa condam­na­tion pour fraude fiscale en 2022.

Cela veut dire qu’il ne pour­rait pas coacher sur le court son poulain sur trois tour­nois du Grand Chelem sur quatre.

Cela fait beau­coup, encore davan­tage si l’on rajoute les gros tour­nois qui se déroulent aux USA. C’est donc presque mission impos­sible d’au­tant que c’est lors de ces temps forts que Sascha a besoin de conseils et de présence.