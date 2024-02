Andy Murray parle rare­ment pour ne rien dire. Vainqueur de sa 500ème victoire sur dur face au Canadien Shapovalov lors d’un gros combat, il a eu des mots à la sortie de ce succès qui nous donne de vrais indices concer­nant la fin de sa carrière.

« Il ne me reste proba­ble­ment plus beau­coup de temps, mais je ferai de mon mieux ces derniers mois. J’aime toujours la compé­ti­tion et j’aime toujours le jeu, mais il est de plus en plus diffi­cile de parti­ciper à des compé­ti­tions à mesure que l’on vieillit, de garder son corps en forme et frais » a déclaré l’Ecossais.

Il semble donc assez probable qu’Andy tire sa révé­rence pour de « bon » lors de Wimbledon.