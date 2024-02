Après sa semaine héroïque ponctué par un titre à Acapulco, le joueur austra­lien ne savait pas trop quoi dire lors de sa confé­rence de presse tant son aven­ture mexi­caine a été improable.

« J’ai passé telle­ment d’heures sur le court cette semaine. En quart de finale, j’au­rais pu perdre 6–0 6–0 et main­te­nant je vais soulever le trophée, c’est pour cela que je pense que c’est un véri­table miracle. J’ai presque 30 ans et je soulève un trophée, je n’au­rais jamais pensé faire ça. Beaucoup de gens passent leur carrière sans gagner de titre ou sans atteindre la finale. Certains font leur carrière sans même jouer beau­coup de tour­nois, alors il ne faut pas se décou­rager de ne pas gagner de titre. C’est incroya­ble­ment diffi­cile. Peu de gens y parviennent. Je veux dire qu’il n’y a qu’un seul vain­queur par semaine. En général, on perd toutes les semaines. Il ne faut pas se décou­rager. Je suis extrê­me­ment compé­titif et je veux gagner à n’im­porte quel jeu. Que ce soit le tennis, les cartes, les billes, je veux juste être compétitif »