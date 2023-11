Après un départ poussif dans ce masters, l’Espagnol revient en force.

En demi‐finale, il affron­tera Nole et se dit plus que prêt à relever le challenge.

« Je suis proba­ble­ment plus fort menta­le­ment. En ce moment, par rapport à Paris, j’ai parlé de la gestion de la pres­sion, des moments diffi­ciles. À Paris, je n’ai pas géré la pres­sion. J’ai appris à connaître cette situa­tion. Ensuite, il y a eu Wimbledon et Cincinnati. C’était un très, très bon match. Je pense que face à quel­qu’un comme Novak, il faut rester fort menta­le­ment et faire face à la pres­sion qu’il exerce sur vous à chaque balle, à chaque point. Je pense que j’ai beau­coup appris à ce sujet. Je pense que je suis prêt à l’af­fronter demain »