Contraint de déclarer forfait l’an dernier, Carlos Alcaraz s’ap­prête à disputer son premier Masters, du 12 au 19 novembre à Turin.

Si l’Espagnol vit une fin de saison assez compli­quée, il a toujours un infime espoir de ravir la première place mondiale à Novak Djokovic. Et il peut compter sur le soutien d’un certain Rafael Nadal.

« Carlos, je t’embrasse et te souhaite bonne chance pour Turin », a écrit la légende espa­gnole à l’adresse de son jeune compatriote.

Rafa Nadal wishing Carlos Alcaraz luck before the ATP Finals in Turin :



"Big hug & good luck in Turin 💪🏻🙌"