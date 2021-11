Plutôt que la surface, le joueur norvé­gien pointe le chan­ge­ment de balles comme critère premier qui change la donne en terme de rapidité.

« Dans chaque tournoi sur dur, j’ai l’im­pres­sion que tout est un peu diffé­rent, surtout à cause des balles. Ce qui fait la diffé­rence pour moi, c’est le niveau abrasif de la surface, et donc ce que cela implique au cours du match sur l’usure des balles, si elles peluchent ou pas. Quoi qu’il en soit le court est rapide, et c’est vrai que j’ai été surpris par le nombre d’aces que j’ai réalisé. J’aurai bien sur aimé que ce soit un peu lent mais il faut aussi que tous les types de jeu soit favo­risé au cours de la saison donc j’ac­cepte cette situa­tion » a expliqué le Norvégien.

On rappelle que sur Bercy, les balles utili­sées étaient des Head, sur Turin, il s’agit de Dunlop.