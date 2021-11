On a vécu un duel en deux temps.

Le premier où Cameron Norrie, l’in­vité de la dernière minute ne lais­sait pas respirer son adversaire.

Rapide, bondis­sant, offensif, le Britannique pliait le premier set en une petite demi‐heure (6–1). A ce moment là, on ne voyait pas comment le Norvégien pouvait bien s’en sortir.

Et puis, au premier tiers du second set, Cameron bais­sait de rythme, Casper en profi­tait pour breaker (enfin!) et très vite plier la manche (6–3).

Faisant alors la course en tête, Ruud retrou­vait du punch, de la créa­ti­vité et plus de puissance.

Il s’im­po­sait fina­le­ment 6 jeux 4 et s’offre donc le droit à un ¼ de finale face à Rublev dans deux jours puisque le vain­queur sera qualifié pour le dernier carré quel que soit la perfor­mance de Nole face à Cameron.