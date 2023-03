Avant d’af­fronter Carlos Alcaraz ce jeudi pour une place en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (pas avant 2h du matin), Félix Auger‐Aliassime est revenu sur ses trois premiers duels remportés face à l’Espagnol chez nos confères de L’Équipe.

« C’est bien d’avoir un histo­rique comme ça avant de l’af­fronter. Je mets de côté le match de l’US Open, il était très jeune, on le connais­sait très peu. Mais, l’an dernier, il y a eu un très haut niveau de jeu en Coupe Davis, et j’ai fait un excellent match à Bâle où j’ai très bien servi et réussi à lui mettre la pres­sion sur ses enga­ge­ments en étant agressif au retour. À aucun moment je ne l’ai senti à l’aise pour installer son jeu, j’avais bien réussi à lui enlever du temps. Mais il faudra que je joue bien mieux que face à Tommy Paul (en huitièmes de finale, ndlr) pour le battre. »