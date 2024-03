Déjà intrai­table pour ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells (victoire 6–3, 6–0 face à Kokkinakis), Jannik Sinner a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur un éven­tuel senti­ment d’in­vin­ci­bi­lité alors qu’il reste sur une impres­sion­nante série de 16 victoires d’affilée.

« Je ne suis pas imbat­table, je suis juste bien préparé parce que j’ai travaillé très dur pour me mettre dans cette posi­tion. J’ai toujours rêvé d’être un cham­pion du Grand Chelem, mais main­te­nant il faut changer de menta­lité parce qu’ici les condi­tions sont diffé­rentes et tout recom­mence. Je me sens mieux chaque jour. Les gens attendent beau­coup de moi. Pour moi, les rivaux me connaissent mieux. Je veux simple­ment profiter de ce moment, je ne pense pas au moment où je perdrai à nouveau un match, je sais que cela peut arriver à tout moment. »