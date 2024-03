Alors qu’elle traverse actuel­le­ment une période très compli­quée, Paula Badosa s’est récem­ment confiée sur le podcast de Tennis Channel, Inside‐In, sur ses inspi­ra­tions et ses exemples. Et forcé­ment, la joueuse espa­gnole a déclaré s’être énor­mé­ment inspirée de son compa­triote, Rafael Nadal.

« Je me suis promis de me battre et d’être une guer­rière sur le court. Je pense que le fait d’avoir Rafa dans notre pays m’a beau­coup inspiré car j’ai commencé à me dire que peu importe comment je me sens, peu importe comment je me sens ce jour‐là, menta­le­ment ou physi­que­ment, ou comment je me sens dans mon tennis, je serai là et je vais me battre. »