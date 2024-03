Auteur d’un début de saison plus qu’in­té­res­sant avec déjà deux titres au comp­teur (Marseille et Dubaï) et une 14e place mondiale, Ugo Humbert, inter­rogé par L’Équipe avant son entrée en lice ce samedi sur le Masters 1000 d’Indian Wells face au local Kypson, a évoqué sa rela­tion avec Jérémy Chardy.

Et le Tricolore a notam­ment révélé que le Palois lui avait permis de passer un vrai cap d’un point de vue tactique.

« Quand on a commencé à travailler ensemble (en juillet 2022), c’était aussi compliqué pour lui parce qu’il me disait : ‘Je ne comprends pas ce que tu essaies de faire.’ Et moi aussi je ne compre­nais pas trop non plus en fait… J’essayais de frapper fort, que la balle rentre et je pensais que c’était déjà bien. C’est dingue d’ar­river à ce niveau‐là (il avait atteint une première fois le top 30) comme ça (rires). Mais ça veut aussi dire qu’il y avait une grande marge de progres­sion et qu’il faut encore travailler. »