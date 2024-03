De passage ces derniers jours à San Francisco où se dérou­lera l’édi­tion 2025 de la Laver Cup, Roger Federer a accordé une inter­view à NBC Bay Arena dans laquelle il évoque notam­ment sa rela­tion avec ses quatre enfants.

Et comme sur un court de tennis, il y a des hauts et des bas.

« Nous avons des jumeaux qui ont presque 10 ans et des jumelles qui en ont presque 15. Je pense qu’il est impor­tant de leur donner de l’amour pour qu’ils sachent que vous étiez là quand ils étaient jeunes. Et puis, bien sûr, main­te­nant qu’ils gran­dissent, nous essayons de leur donner les bons conseils et de les guider dans la bonne direc­tion, mais nous devons aussi les laisser voler de leurs propres ailes. C’est diffi­cile, diffi­cile en tant que parents, mais je fais de mon mieux. Nous avons une excel­lente rela­tion avec nos quatre enfants, mais nous avons aussi nos petites batailles, vous savez. Ils ne nous écoutent pas toute la journée, tous les jours, mais ce n’est pas grave, nous conti­nuons à essayer. Nous essayons de faire de notre mieux. »