Dans une inter­ven­tion à Tennis Channel juste après que l’in­for­ma­tion du forfait de Nadal soit tombé, Jim Courier qui était présent notam­ment à Las Vegas a livré ses impres­sions. L’ancien joueur améri­cain est « focus » sur Roland‐Garros.

« Ce n’est pas forcé­ment une surprise pour moi, j’étais à Las Vegas et j’ai vu qu’il ne servait pas comme d’ha­bi­tude, qu’il avait un souci et il ne bougeait pas aussi vite que lors­qu’il est à 100%. Malgré tout j’ai l’im­pres­sion que Rafa a tout fait pour être prêt, il est venu tôt, on se souvient tous de la fameuse photo dans l’avion avec Djokovic. Mais tout le monde sait que le vrai objectif c’est Roland‐Garros. Il a donc jugé qu’il y avait un vrai risque ici pour compro­mettre cette échéance »