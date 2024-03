Quelques heures après le forfait de Rafael Nadal pour le Masters 1000 d’Indian Wells, Jo‐Wilfried Tsonga, qui a lui aussi été confronté à de nombreuses bles­sures tout au long de sa carrière, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe.

Interrogé sur les chances de voir le roi de la terre battue briller une dernière fois sur sa surface favo­rite, le Tricolore a fait part de ses doutes.

« La vraie inconnue, elle est là : savoir ce que « Rafa » est capable de donner sur terre battue. Aujourd’hui, sur dur, on sait. Avec ce que l’on a vu, honnê­te­ment, on sait qu’il se déplace moins bien, qu’il ne sera jamais plus perfor­mant comme il a pu l’être avant. Sur terre battue aujourd’hui, il y a une vraie inconnue. Il avait une telle marge par rapport aux autres. Est‐ce qu’il va être capable aujourd’hui de tenir un match un peu la bagarre ? C’est la vraie inconnue. »