L’épisode des abeilles à Indian Wells pendant le match entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev a été large­ment commenté et Tommy Paul, toujours prêt à faire une plai­san­terie, en a parlé à sa manière confé­rence de presse.

« Je me souviens qu’à Miami, il y a eu des iguanes qui sont entrés sur le court. Et je ne pense pas que quiconque ait quitté le terrain pour cette raison. Mais oui, c’est assez fou. J’étais dans les vestiaires juste après avoir fini de me calmer, et je les ai entendus parler de faire venir l’api­cul­teur sur le site. Je n’ai jamais entendu parler de cela. C’est vrai­ment fou. »