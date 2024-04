=

La star espa­gnole qui a repris la raquette ce jour semble confiante à l’idée de pouvoir jouer à Madrid d’au­tant qu’il ne devrait pas renter dans le tableau avant vendredi. Nos confrères du quoti­dien AS, toujours à l’affut sont parvenus à obtenir quelques mots de Carlitos.

« Je vais mieux. Émotionnellement, je vais très bien. Finalement, quand je suis revenu de Monte‐Carlo, j’ai essayé de faire tout mon possible pour être à Barcelone et ça n’a pas pu être le cas. Ça m’a fait mal. J’espère joué à Madrid car chaque année et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y être. Je ne veux rien prendre pour acquis, mais après ces derniers jours, aujourd’hui je me suis déjà entraîné avec une raquette, j’ose dire que si tout se passe comme prévu, nous y serons »