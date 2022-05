Benoît Paire a vécu un week‐end de rêve à Madrid. Il a renoué avec le succès et s’est qualifié pour le tableau prin­cipal, en battant notam­ment dimanche un spécia­liste de la terre battue, Federico Coria, après avoir perdu le premier set. Et il a aussi pu compter sur le soutien du public espa­gnol, qu’il semble avoir conquis, ainsi que de nombreux suppor­ters français.

Accompagné en Espagne par le coach fran­çais, Antoine Hamard, l’Avignonnais explique ce qui a déjà changé.

« C’est notre premier tournoi ensemble. C’est une aide au quoti­dien. J’avais besoin d’avoir quel­qu’un à regarder pendant mes matchs, pour me sentir épaulé. Avoir un coach me force aussi à m’en­traîner plus. J’essaie de faire les efforts pour retrouver la forme. Je passe plus de temps sur le court, je sors un peu moins et je bois un peu moins. Ces deux ans de Covid m’ont usé. En fait là, je me sens comme un joueur qui revient de bles­sure. Gagner des matches me fait du bien à la tête », a confié Benoît dans des propos rapportés par L’Equipe.

Ce lundi après‐midi, il va tenter un exploit contre Diego Schwartzman pour mettre fin à sa terrible série de 9 élimi­na­tions de suite au 1er tour.