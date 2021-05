En confé­rence de presse à Madrid pour le tradi­tionnel Media Day, Stefanos Tsitsipas a forcé­ment été inter­rogé sur sa finale perdue à Barcelone contre Rafael Nadal. Il regrette clai­re­ment de ne pas avoir été assez agressif et surpre­nant lors de certains échanges. Le Grec a bien joué mais il faut un peu plus que ça pour battre Rafa sur terre battue. Il est pour­tant passé à un point près…

« J’aurais proba­ble­ment dû aller plus loin à certains moments du match et ne pas attendre autant qu’il me donne une oppor­tu­nité. Parfois, j’ai l’im­pres­sion d’être trop passif, en y pensant main­te­nant. J’aurais pu prendre un peu plus de risques. J’aurais proba­ble­ment pu faire quelques autres choses impré­vi­sibles qui auraient pu conduire à quelque chose de diffé­rent. C’est ce que j’ai appris de ce match », a confié Stefanos Tsitsipas.

Le numéro 1 mondial à la Race pour­rait retrouver Rafa en finale à Madrid. On ne dit pas non…