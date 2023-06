En plus d’être le troi­sième joueur le plus âgé depuis 1990 à avoir remporté un match, Feliciano Lopez est devenu le deuxième joueur le plus âgé à atteindre les quarts de finale d’un tournoi ATP, grâce à sa victoire sur Jordan Thompson à Majorque : 7–6(6), 1–6, 6–3. Il se situe devant Roger Federer et derrière Jimmy Connors, qui a lui réalisé cet exploit à 42 ans et 9 mois.

Le vétéran espa­gnol, qui va proba­ble­ment mettre un terme à sa carrière à la fin de cette semaine, regrette encore plus de ne pas avoir reçu d’in­vi­ta­tion pour Wimbledon.

📊 Joueurs les plus âgées à s’être quali­fiés en 1⁄ 4 de finale d’un tournoi ATP (depuis 1990) :

1⃣ Connors 🇺🇸 – 42 ans et 9 mois

2⃣ Lopez 🇪🇸 – 41 ans et 9 mois 🆕

3⃣ Federer 🇨🇭 – 39 ans et 10 mois

4⃣ Karlovic 🇭🇷 – 39 ans et 10 mois



✍️ Âge lors du dernier 1⁄ 4 de finale en carrière pic.twitter.com/qDinuwBJ17 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 28, 2023

« Je pense que je méri­tais suffi­sam­ment une invi­ta­tion à Wimbledon. J’étais confiant. Peut‐être qu’ils ont estimé que j’avais très peu joué cette année et que j’avais d’autres rôles dans le monde du tennis, c’est dommage », a lâché Lopez au micro de la RTVE.

Il affron­tera Yannick Hanfmann ce jeudi pour une place dans le dernier carré.