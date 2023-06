La nouvelle est tombée mardi. Les Internationaux de Strasbourg ont fusionné avec l’Open 6e sens de Lyon former un WTA 500. Le tournoi alsa­cien devient ainsi le troi­sième plus impor­tant en France après Roland‐Garros et le Masters 1000 de Paris‐Bercy.

La numéro 1 fran­çaise Caroline Garcia a réagi avec joie à cette annonce même si « son » tournoi de Lyon va disparaître.

« Vraiment heureuse de voir le tournoi de Strasbourg grandir et devenir un tournoi WTA 500. La France est une terre de tennis et mérite un tournoi 500 féminin, ravie qu’il soit à Strasbourg », a écrit Garcia sur Twitter après sa victoire contre Ana Bogdan en huitièmes de finale à Eastbourne mercredi (6−3, 6–4).

A noter que Caroline Garcia passera un gros test à quelques jours de Wimbledon (3 au 16 juillet) ce jeudi en quarts de finale contre Daria Kasatkina.