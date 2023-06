C’est la bonne nouvelle de la journée pour le tennis féminin, qui voit les Internationaux de Strasbourg prendre du galon et passer en WTA 500, en faisant le 3ème évène­ment le plus impor­tant de la petite balle jaune en France après Bercy et Roland‐Garros.

En effet, la réforme de la WTA, qui vise a atteindre une égalité au niveau du prize‐money d’ici 2027, va promou­voir de nombreux tour­nois et pousser les joueuses a jouer dans des tableaux au niveau toujours plus relevé.

C’est une recon­nais­sance attendue pour le tournoi de Strasbourg, lui qui existe depuis 1987 et qui était avec le tournoi de Lyon l’éve­nèment prin­cipal de l’année en matière de tennis féminin. On notera d’ailleurs que les deux tour­nois ont allié leur force pour cette candi­da­ture et que la vali­da­tion de la WTA met effec­ti­ve­ment fin au tournoi de la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Fort de ses 6 hectares et 26 courts de tennis dans un complexe idéa­le­ment placé, il ne fait nul doute que Strasbourg est en passe de devenir un rendez‐vous incon­tour­nable du calen­drier, et ce dès l’année prochaine.